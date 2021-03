“Non può restare a casa da sola”, Fiammetta a 10 anni in Dad con le caprette in montagna



“Hanno chiuso le scuole e mia figlia non poteva stare a casa da sola. Così mi segue al pascolo” ha spiegato il padre della piccola Fiammetta, che frequenta la quarta elementare. Con la Dad obbligatoria e il padre impegnato con le caprette sugli alpeggi, la piccola Fiammetta si è dovuta attrezzare e seguire il genitore in quota con tanto di quaderni, penne e matite e l’immancabile computer portatile per seguire le elezioni a distanza.

Continua a leggere



“Hanno chiuso le scuole e mia figlia non poteva stare a casa da sola. Così mi segue al pascolo” ha spiegato il padre della piccola Fiammetta, che frequenta la quarta elementare. Con la Dad obbligatoria e il padre impegnato con le caprette sugli alpeggi, la piccola Fiammetta si è dovuta attrezzare e seguire il genitore in quota con tanto di quaderni, penne e matite e l’immancabile computer portatile per seguire le elezioni a distanza.

Continua a leggere

Continua a leggere