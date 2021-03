Nonnismo in caserma, per il processo Schiff testimoni della difesa Astrosamantha e Parmitano



Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano sono stati chiamati a testimoniare dagli avvocati degli otto sottufficiali imputati con l’obiettivo di dimostrare che quelli che Giulia Schiff indica come atti di nonnismo ai suoi danni in realtà sarebbero solo una tradizione goliardica dell’aeronautica Militare. Proprio nei giorni in cui partiva la denuncia, Cristoforetti aveva postato sui social il suo “rito” definendolo “Il giorno più bello”.

