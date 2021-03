Novara, Leonardo ammazzato di botte a 19 mesi: chiesto l’ergastolo per la mamma e il compagno



Il pm Silvia Baglivo, ha chiesto l’ergastolo per Gaia Russo e l’ex compagno Nicolas Musi, accusati dell’omicidio e dei maltrattamenti sul figlio di lei, Leonardo, il bambino di soli 19 mesi ammazzato di botte e deceduto in ospedale a Novara il 23 maggio del 2019. Il piccolo secondo quanto emerso dagli accertamenti sarebbe stato oggetti di percosse da parte del patrigno per diverso tempo e la madre non avrebbe fatto nulla per evitarlo.

