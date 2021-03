Novità su affitti e contratti di lavoro: come cambiano reddito di cittadinanza e reddito emergenza



Il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza vengono rinnovati e rifinanziati attraverso il decreto Sostegni. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza la novità principale riguarda i contratti di lavoro temporanei, per il reddito di emergenza gli affitti e i casi di disoccupazione. Vediamo come cambiano le due misure.

