Nuovi controlli e nuove regole sulla movida: cosa dice la circolare del Viminale dopo il Dpcm



Dopo la firma del nuovo Dpcm, il Viminale ha pubblicato una circolare che contiene una stretta sulla movida per fermare il contagio da Coronavirus: più controlli nei giorni festivi e prefestivi e in collaborazione con le polizie locali. “Particolare attenzione andrà riservata alle aree territoriali interessate da provvedimenti più restrittivi – si legge nel testo -, adottati dalle autorità regionali o comunali per effetto dell’aggravamento del quadro epidemiologico”.

