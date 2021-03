Nuovo dpcm: le regole per le scuole in zona rossa, arancione e gialla



Scuole chiuse non solo in zona rossa, ma anche in zona arancione e gialla in caso di incidenza superiore ai 250 contagi ogni 100mila abitanti per almeno 7 giorni di fila: è quanto prevede il nuovo dpcm, il primo firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, sulla scuola. Le chiusure varranno per gli istituti di ogni ordine e grado, dalle elementari alle superiori.

