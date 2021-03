Nuovo foglietto illustrativo del vaccino Covid AstraZeneca, i sintomi a cui prestare attenzione



Mal di testa molto forte, problemi alla vista, gonfiore e pesantezza agli arti sono i sintomi in presenza dei quali si consiglia di contattare il medico: ecco cosa ci sarà nel nuovo foglietto illustrativo del vaccino anti Covid AstraZeneca così come stabilito dall’Ema dopo il via libera alla somministrazione delle dosi perché “non c’è legame tra vaccino e trombosi”.

Continua a leggere



Mal di testa molto forte, problemi alla vista, gonfiore e pesantezza agli arti sono i sintomi in presenza dei quali si consiglia di contattare il medico: ecco cosa ci sarà nel nuovo foglietto illustrativo del vaccino anti Covid AstraZeneca così come stabilito dall’Ema dopo il via libera alla somministrazione delle dosi perché “non c’è legame tra vaccino e trombosi”.

Continua a leggere

Continua a leggere