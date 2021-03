Oltre la disabilità: Elena e la sua vita indipendente, con una coinquilina per amica



Elena è una ragazza della provincia di Bologna che si è trasferita in città per inseguire i suoi sogni: primo fra tutti, vivere una vita in indipendenza, senza che siano gli altri a decidere per lei, nonostante la disabilità. Da un anno divide un appartamento con Margherita, coinquilina gratuitamente, che dà in cambio una mano tra le mura domestiche per alcune cose che per Elena richiedono un aiuto. Fra le due è nata una grandissima amicizia, oltre a un blog, “con la speranza che altri facciano quello che stiamo facendo noi”

