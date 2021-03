Omicidio Angela Stefani, condanna all’ergastolo per il compagno Vincenzo Caradonna



Condanna all’ergastolo per Vincenzo Caradonna, 48enne accusato dell’omicidio della compagna Angela Stefani, avvenuto nel gennaio 2019 a Salemi. L’uomo è stato condannato inoltre per il delitto di soppressione di cadavere in quanto il corpo senza vita di Angela Stefani non è mai stato ritrovato.

Continua a leggere



Condanna all’ergastolo per Vincenzo Caradonna, 48enne accusato dell’omicidio della compagna Angela Stefani, avvenuto nel gennaio 2019 a Salemi. L’uomo è stato condannato inoltre per il delitto di soppressione di cadavere in quanto il corpo senza vita di Angela Stefani non è mai stato ritrovato.

Continua a leggere

Continua a leggere