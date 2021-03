Omicidio Faenza, Pierluigi Barbieri confessa: “Ho ucciso io Ilenia Fabbri”



Pierluigi Barbieri ha confessato l’omicidio di Ilenia Fabbri. L’uomo è considerato l’esecutore materiale del delitto per denaro. Ha risposto a tutte le domande durante l’interrogatorio. Per la 14 è atteso l’interrogatorio dell’ex marito della 46enne Claudio Nanni, arrestato come mandante e programmatore dell’omicidio.

