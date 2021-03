Omicidio Ilenia Fabbri, il sicario: “L’ex marito mi chiese di menare un’altra persona”



Il killer di Ilenia Fabbri, il 53enne Pierluigi Barbieri, avrebbe dovuto “menare” anche un’altra persona per conto di Claudio Nanni, l’ex marito della 46enne uccisa nella sua casa di Faenza lo scorso 6 febbraio. L’uomo, oltre a commissionare il delitto della ex moglie avrebbe infatti chiesto allo “Zingaro” di punire una persona rea di non aver saldato un debito, forse connesso a un precedente investimento del meccanico di Faenza.

