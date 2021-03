Omicidio Ilenia Fabbri, la figlia difende il padre: “Non voleva ammazzarla, il problema è Barbieri”



Arianna Nanni parla dopo l’arresto del padre Claudio, accusato di essere il mandante dell’omicidio della mamma Ilenia Fabbri, avvenuto il 6 febbraio scorso a Faenza. La giovane difende il padre: “Mi ha mandato una lettera, dice che mi vuole bene, io so che non la voleva ammazzare, me lo ha detto”.

