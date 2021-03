Omicidio Ilenia Fabbri, l’ex marito scrive alla figlia: “Ho commesso un errore, devo pagare”



Claudio Nanni, con una lettera dal carcere, si è rivolto alla figlia Arianna in merito all’omicidio dell’ex moglie Ilenia Fabbri, uccisa il 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza (Ravenna): “Le cose sono andate diversamente da come dovevano andare. In ogni caso ho commesso un errore e dovrò pagare”.

