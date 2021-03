Omicidio Ilenia Fabbri, svelato il mistero dei ganci sbloccati della porta



Il 6 febbraio, giorno del delitto di Faenza, sarebbe stato scelto perché una volta uscita di casa la figlia Arianna nessuno avrebbe richiuso i chiavistelli. Così il killer avrebbe avuto via libera. Intanto emerge che le minacce e le botte andavano avanti da anni: nel 2017 Ilenia Fabbri aveva già denunciato il marito – ora in carcere – poi c’erano state altre cause.

