Omicidio poliziotto Agostino, ergastolo per il boss Madonia. Il padre: “Non taglio la barba, ancora tanti misteri”



Ci sono voluti 32 anni per arrivare a una prima sentenza per l’omicidio dell’agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. Rinviato a giudizio Gaetano Scotto e un amico del poliziotto, accusato di favoreggiamento Presente al bunker del carcere di Palermo, come a ogni udienza, il padre del poliziotto, Vincenzo Agostino, con la sua lunga barba bianca: “La verità sulla morte di Nino e Ida è ancora chiusa in qualche palazzo delle istituzioni” ha detto l’uomo.

