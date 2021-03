Omicidio Saluzzo, Giuseppina uccisa a martellate dal figlio mentre era a letto



Giuseppina Moiso è stata massacrata in casa sua dal figlio 47enne Umberto Ciauri nel tardo pomeriggio di domenica a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Il dramma scoperto solo quando l’uomo si è suicidato gettandosi dal balcone della stessa casa. Solo in quel momento infatti è scattato l’allarme di passanti e residenti e l’intervento dei carabinieri.

Continua a leggere



Giuseppina Moiso è stata massacrata in casa sua dal figlio 47enne Umberto Ciauri nel tardo pomeriggio di domenica a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Il dramma scoperto solo quando l’uomo si è suicidato gettandosi dal balcone della stessa casa. Solo in quel momento infatti è scattato l’allarme di passanti e residenti e l’intervento dei carabinieri.

Continua a leggere

Continua a leggere