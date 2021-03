Omofobia a Vicenza: Andrea, adescato on line e picchiato da 12 ragazzini: “Ora basta violenza”



Doveva essere una chiacchierata per confrontarsi in maniera pacata e invece si è rivelata essere una trappola del branco. In dodici contro uno: un pestaggio senza fine. Adescato su Instagram ed invitato in un parchetto isolato, per Andrea Casuscelli, ex campione di pattinaggio, domenica 14 marzo, è stata una giornata terribile. L’omofobia e l’odio verso le attività e l’orientamento sessuale di Andrea al centro della terribile vicenda.

