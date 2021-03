Ora legale, il 28 marzo si cambia: lancette in avanti di 60 minuti, e non sarà l’ultima volta



Nel prossimo weekend torna l’ora legale: nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo le lancette verranno spostate in avanti di un’ora, dalle 2 alle 3. Ciò significa che dormiremo un’ora in meno ma risparmieremo di più, a livello di energia e di consumi. Attenzione, però, agli effetti collaterali. L’ora solare tornerà domenica 31 ottobre dal momento che l’Italia non ha abolito il cambio d’ora.

