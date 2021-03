Organizzano su Whatsapp un picnic no-mask al parco: sanzionate 50 persone



Una vera e propria “scampagnata negazionista” organizzata su Whatsapp: 50 persone si sono riunite nel parco di Cesenatico per un picnic no mask con partecipanti in arrivo da tutta l’Emilia Romagna. Il sindaco ha deciso di chiudere il parco fino alla mattinata di oggi lunedì 22 marzo. I partecipanti alla scampagnata sono stati sanzionati.

Continua a leggere



Una vera e propria “scampagnata negazionista” organizzata su Whatsapp: 50 persone si sono riunite nel parco di Cesenatico per un picnic no mask con partecipanti in arrivo da tutta l’Emilia Romagna. Il sindaco ha deciso di chiudere il parco fino alla mattinata di oggi lunedì 22 marzo. I partecipanti alla scampagnata sono stati sanzionati.

Continua a leggere

Continua a leggere