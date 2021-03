Organizzano una festa in un locale a Corato: multati 11 ragazzini



Tutti minorenni avevano organizzato una festa in un locale al chiuso per non essere visti dalle forze dell’ordine: multati 11 minorenni a Corato. A commentare la vicenda anche il sindaco del comune nel Barese: “La multa destinata ai genitori non è punitiva, ma serve a stabilire il primato della legge”

