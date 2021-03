Organizzano una festa in una villa con 50 invitati: fermati e individuati dalla polizia



Avevano organizzato una festa all’interno di una villa. Gli invitati erano 50 e il tutto si svolgeva come se la pandemia non esistesse. L’abitazione, che si trovava vicino al commissariato di Mondello, è stata circondata dagli agenti e tutti i presenti sono stati identificati. Per loro si profilano denunce e segnalazioni.

