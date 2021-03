Padre di una ragazzina transgender, le “dona” una linea di costumi per andare in spiaggia



Jamie Alexander è il padre di Ruby, una ragazzina transgender che ha iniziato a 9 anni il suo percorso di cambiamento, non riconoscendosi nel corpo maschile. Per lei ha creato una linea di costumi per andare al mare senza sentirsi a disagio con le forme maschili che non sente sue. Ruby è la prima testimonial della linea di costumi.

Continua a leggere



Jamie Alexander è il padre di Ruby, una ragazzina transgender che ha iniziato a 9 anni il suo percorso di cambiamento, non riconoscendosi nel corpo maschile. Per lei ha creato una linea di costumi per andare al mare senza sentirsi a disagio con le forme maschili che non sente sue. Ruby è la prima testimonial della linea di costumi.

Continua a leggere

Continua a leggere