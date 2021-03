Palermo, auto precipita da viadotto e fa volo di 25 metri: 32enne in fin di vita



Un’auto con una donna a bordo è caduta dal viadotto all’altezza dello svincolo di Buonfornello sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza della diramazione per Messina facendo un volo di 25 metri: la 32enne è in condizioni gravissime. In stato confusionale ha detto ai soccorritori che con lei c’era il figlio, presenza che però è stata successivamente esclusa.

Continua a leggere



Un’auto con una donna a bordo è caduta dal viadotto all’altezza dello svincolo di Buonfornello sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza della diramazione per Messina facendo un volo di 25 metri: la 32enne è in condizioni gravissime. In stato confusionale ha detto ai soccorritori che con lei c’era il figlio, presenza che però è stata successivamente esclusa.

Continua a leggere

Continua a leggere