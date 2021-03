Paola Turci: “Francesca Pascale? Sono lesbica e etero, scelgo di amare chi voglio”



Paola Turci parla, e lo fa per la prima volta apertamente, del chiacchierato legame con Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi insieme alla quale è stata fotografata in più occasioni. “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”, dichiara la cantante, “Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero”.

Continua a leggere



Paola Turci parla, e lo fa per la prima volta apertamente, del chiacchierato legame con Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi insieme alla quale è stata fotografata in più occasioni. “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo”, dichiara la cantante, “Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero”.

Continua a leggere

Continua a leggere