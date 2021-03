Patria es humanidad: così Cuba combatte il Covid, donando vaccini e medici ai Paesi poveri



Josè Carlos Rodriguez Ruiz, ambasciatore di Cuba in Italia, a Fanpage.it: “In arrivo quattro vaccini cubani, ne produrremo 100 milioni di dosi entro il 2021 e li doneremo ai paesi più poveri”. Brevetti: “Li condivideremo anche con le nazioni sviluppate, ma non gratuitamente”. Epidemia: “I nostri medici si formano in tutto il mondo, per questo a Cuba abbiamo pochi morti”. Ricerca: “Investiamo gran parte del bilancio statale in istruzione e sanità”.

