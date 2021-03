“Pensate ai ragazzi, senza sport, senza obiettivi, si stanno spegnendo in questa pandemia”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di un lettore: “Sono allenatore e dirigente di uno dei tanti sport minori, considerati in questa pandemia di categoria Z. Non vi scrivo perché voglio denunciare la situazione di tutti i collaboratori sportivi che come me sono stati completamente dimenticati dal governo, ma lo faccio per chi da Marzo 2020 continua a subire gli effetti della pandemia senza diritto di parola: i più giovani”.

