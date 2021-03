Per 10 euro spara all’amico: nei messaggi il possibile movente della sparatoria allo Zen



Un 31enne è stato fermato a Palermo con l’accusa di tentato omicidio. Avrebbe sparato due colpi a un amico di infanzia, ora fuori pericolo. Nel cellulare della vittima i poliziotti hanno trovato i messaggi in cui i due si offendono a vicenda per una somma di dieci euro e un appuntamento mancato. Per il pubblico ministero è il movente del tentato omicidio.

Continua a leggere



Un 31enne è stato fermato a Palermo con l’accusa di tentato omicidio. Avrebbe sparato due colpi a un amico di infanzia, ora fuori pericolo. Nel cellulare della vittima i poliziotti hanno trovato i messaggi in cui i due si offendono a vicenda per una somma di dieci euro e un appuntamento mancato. Per il pubblico ministero è il movente del tentato omicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere