Per l’infettivologo Bassetti è una utopia pensare di tornare alla normalità per l’estate



Le previsioni del ministro della Salute Roberto Speranza sul Covid in Italia e su un’estate più tranquilla dividono gli esperti. Per Matteo Bassetti, ad esempio, dal punto di vista operativo l’estate è dietro l’angolo: “Dobbiamo ragionare non tanto per l’estate, nella quale credo sia utopico pensare di tornare alla normalità, ma mettere in sicurezza italiani e prepararci per l’inizio dell’autunno”.

