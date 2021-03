Per Rezza servono restrizioni contro la variante brasiliana: “È quella che ci preoccupa di più”



Secondo Gianni Rezza del Ministero della Salute a preoccupare è non solo la variante inglese del Covid-19, ora dominante in Italia, ma anche la brasiliana: “Bisogna fare uno sforzo maggiore per contenere questa mutazione. Dove è presente a implementare misure di restrizione e contenimento maggiori”.

