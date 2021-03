Per seguire il figlio di 8 anni in Dad crea un’aula nel magazzino della sua edicola



Per seguire il figlio di 8 anni impegnato con la Dad, una mamma ha reso il magazzino della sua edicola un’aula per il suo bambino, in modo da poterlo assistere con le lezioni anche durante l’orario di lavoro. Accade a Forlì, dove una giovane mamma si è impegnata a rendere il suo negozio un luogo accogliente per lo studio.

