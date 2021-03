“Per uno zainetto ci hanno massacrato a sangue”, la violenza della baby gang a Torino



Uno è stato operato per lo sfondamento dell’orbita oculare, all’altro è stato ricostruito il setto nasale. Dopo diversi giorni in ospedale (l’aggressione risale allo scorso 20 febbraio), sono potuti tornare a casa e attendono di sapere se i loro aggressori verranno identificati: “Erano tutti italiani. Per uno zaino ci hanno massacrato a sangue”.

