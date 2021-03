Perché Crisanti dice che l’immunità di gregge sarà difficile da raggiungere



Secondo Andrea Crisanti, la campagna vaccinale è un obiettivo di importanza nazionale. “Tutto dipende dall’impegno che ci mettiamo”, ha spiegato il virologo che ha poi sottolineato come l’ipotesi di una immunità di gregge in Italia è ancora lontana per diversi fattori. “I numeri sono risicati”, le parole di Crisanti.

