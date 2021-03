Perché l’Emilia Romagna potrebbe diventare zona rossa



L’Emilia Romagna si avvicina al passaggio dalla zona arancione a quella rossa per fermare l’avanzata del Coronavirus ed in particolare per evitare di essere travolta dalle varianti. Oltre 24mila casi in una settimana e incidenza passata da 255 a 341 casi ogni 100mila abitanti L’allarme del presidente Bonaccini: “Le limitazioni dell’arancione non bastano più, agire ora”.

