Perché l’Italia non ha voluto abolire l’ora legale



Domenica 28 marzo torna l’ora legale, che prevede lo spostamento delle lancette di un’ora in avanti. Per l’Europa, questa sarà l’ultima volta: molti Paesi hanno optato per un orario unico da mantenere tutto l’anno. L’Italia ha chiesto invece di lasciare il sistema orario invariato. Perché il nostro Paese non ha voluto l’abrogazione?

Continua a leggere



Domenica 28 marzo torna l’ora legale, che prevede lo spostamento delle lancette di un’ora in avanti. Per l’Europa, questa sarà l’ultima volta: molti Paesi hanno optato per un orario unico da mantenere tutto l’anno. L’Italia ha chiesto invece di lasciare il sistema orario invariato. Perché il nostro Paese non ha voluto l’abrogazione?

Continua a leggere

Continua a leggere