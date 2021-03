Perché sono tutelati dagli infortuni anche gli infermieri No Vax che hanno contratto il Covid



Gli infermieri No Vax del San Martino di Genova hanno diritto alla copertura Inail per infortunio sul lavoro. Dal punto di vista assicurativo la colpa, l’imprudenza o la negligenza, in nessun caso fanno decadere gli indennizzi. Non solo se gli infermieri – come nel caso dell’ospedale ligure – rifiutano di vaccinarsi e poi contraggono il Covid-19, ma anche se non indossano mascherine e dispositivi di protezione individuale. Sono tutelati in ogni caso.

