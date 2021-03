Perché sui vaccini AstraZeneca l’allarme non è giustificato dai dati



Il ritiro in via precauzionale di un lotto di vaccino anti covid AstraZeneca in Italia sta creando molto allarmismo nel nostro Paese. Si tratta però di un allarmismo decisamente eccessivo secondo le stesse Agenzie che hanno imposto lo stop precauzionale, e cioè Ema e Aifa. “Non si è mai visto un allarme diventato così ampio sulla base di così pochi dati” ha sottolineato Magrini, direttore dell’Agenzia italiana del farmaco.

