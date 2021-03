Pescara, ritrovato dopo cinque giorni “Grisù”, il gatto cacciato per errore da un treno



È stato ritrovato questa mattina, dopo cinque giorni, il gatto Grisù, la cui vicenda ha fatto scendere in campo anche l’Enpa Pescara. Il felino stava viaggiando a bordo del treno partito da Lecce e diretto a Torino nella notte tra sabato e domenica scorsi quando “é stato cacciato dal convoglio” dal capotreno. Un tam tam social ha messo in moto una macchina di volontari e forze dell’ordine per far tornare Grisù a casa.

