Phoebe Dynevor di Bridgerton fidanzata? Lui non è il Duca di Hastings ma l’ex di Ariana Grande



Secondo i rumors supportati da vari indizi e da una fonte citata dal Sun, l’attrice che interpreta Daphne Bridgerton nella nota serie Netflix sarebbe sentimentalmente impegnata: non con Regé-Jean Page (i fan si mettano il cuore in pace) ma con Pete Davidson, comico con diverse ex illustri tra cui Ariana Grande.

