Poliziotta aiuta una donna maltrattata e la convince a denunciare: sarà la sua testimone di nozze



Simona Pappalardo, in servizio alle volanti della questura di Genova, ha aiutato la donna vittima di violenze a denunciare e anche l’ex accompagnandolo in un percorso di riabilitazione. L’uomo ha accettato la separazione, permettendo così le nuove nozze, e la vittima ha deciso di scegliere proprio la poliziotta come sua testimone.

