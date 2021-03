Portò fiori a Rigopiano per il figlio morto, Alessio Feniello assolto dopo tre anni



Alessio Feniello è stato assolto dall’accusa di aver violato i sigilli dell’area dell’Hotel Rigopiano di Farindola per portare dei fiori sul luogo della terribile tragedia abruzzese in cui è morto il figlio Stefano. Il tribunale di Pescara ha deciso di assolvere il genitore riconoscendo per lui la tenuità del fatto compiuto.

Continua a leggere



Alessio Feniello è stato assolto dall’accusa di aver violato i sigilli dell’area dell’Hotel Rigopiano di Farindola per portare dei fiori sul luogo della terribile tragedia abruzzese in cui è morto il figlio Stefano. Il tribunale di Pescara ha deciso di assolvere il genitore riconoscendo per lui la tenuità del fatto compiuto.

Continua a leggere

Continua a leggere