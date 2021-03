Precipita dalla finestra durante una vacanza in Germania, il fidanzato: “L’hanno drogata”



La commessa di 36 anni era partita da Verona per raggiungere il fidanzato in Baviera per qualche giorno. Il ragazzo si trovava fuori dall’Italia per motivi di lavoro e viveva con due coinquilini italiani. Quella sera, dopo una cena tutti insieme, Lucia Raso è precipitata dal primo piano del palazzo. Ora il fidanzato accusa: “L’hanno drogata”

