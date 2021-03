Previsioni meteo 14 marzo, domenica di temporali e venti freddi sull’Italia



Le previsioni meteo per domenica 14 marzo indicano una giornata caratterizzata da due momenti: al mattino avremo maggiori schiarite anche se già accompagnate da correnti di aria fredda, poi nel pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento, in particolare al centro sud. Temporali interesseranno la Toscana, le Marche, l’Umbria in estensione a Lazio, Campania e Calabria.

