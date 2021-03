Previsioni meteo 18 marzo: temperature in picchiata, torna la neve anche a quote collinari



Un nuovo vortice di aria molto fredda infatti si abbatterà nei prossimi giorni su molte regioni italiane a causa dall’irruzione di correnti gelide in discesa dal Polo Nord, e sarà il responsabile di forti temporali ma anche di nevicate fino quote molto basse e in pianura.

Continua a leggere



Un nuovo vortice di aria molto fredda infatti si abbatterà nei prossimi giorni su molte regioni italiane a causa dall’irruzione di correnti gelide in discesa dal Polo Nord, e sarà il responsabile di forti temporali ma anche di nevicate fino quote molto basse e in pianura.

Continua a leggere

Continua a leggere