Previsioni meteo 2 marzo: ultimo giorno di sole della settimana. Temperature in calo



Ultime giornate di sole e temperature miti per l’Italia: da martedì 2 marzo le temperature subiranno un calo che porterà da mercoledì in poi piogge e venti più freddi su tutta la penisola. Per la giornata di domani previsto ancora sole e temperature miti nonostante il leggero calo già registrato nel weekend.

