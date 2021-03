Previsioni meteo per il weekend: piogge al Nord e tempo instabile su tutta Italia



Nella giornata di domani venerdì 5 marzo inizierà il calo delle temperature che porterà annuvolamenti e conseguenti precipitazioni a Nord nel weekend. Cieli coperti sulla Sardegna con piogge di breve durata. Temperature in calo con massime di circa 10 gradi in tutta Italia. L’instabilità, secondo gli esperti, non è destinata a durare.

Continua a leggere



Nella giornata di domani venerdì 5 marzo inizierà il calo delle temperature che porterà annuvolamenti e conseguenti precipitazioni a Nord nel weekend. Cieli coperti sulla Sardegna con piogge di breve durata. Temperature in calo con massime di circa 10 gradi in tutta Italia. L’instabilità, secondo gli esperti, non è destinata a durare.

Continua a leggere

Continua a leggere