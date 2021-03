Previsioni meteo per lunedì 8 marzo. Tempo instabile: sole a Nord e nuvole tra Centro e Sud



Le previsioni meteo per il lunedì della seconda settimana di marzo: tempo instabile per l’8 marzo su tutta la penisola. A Nord la giornata inizierà con cielo sereno e temperature stabili poi in cambiamento tra il pomeriggio e la sera con annuvolamenti. Tra Centro e Sud, invece, le temperature saranno miti ma il cielo è nuvoloso con l’attesa di precipitazioni.

Continua a leggere



Le previsioni meteo per il lunedì della seconda settimana di marzo: tempo instabile per l’8 marzo su tutta la penisola. A Nord la giornata inizierà con cielo sereno e temperature stabili poi in cambiamento tra il pomeriggio e la sera con annuvolamenti. Tra Centro e Sud, invece, le temperature saranno miti ma il cielo è nuvoloso con l’attesa di precipitazioni.

Continua a leggere

Continua a leggere