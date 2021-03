Previsioni meteo weekend: maltempo in Italia, attese piogge e neve al Centro-Sud



Secondo le previsioni meteo sarà un weekend “invernale” e di maltempo in Italia. Da venerdì e per tutto il fine settimana l’ulteriore apporto di aria fredda darà vita alla formazione di cicloni che provocheranno una fase di maltempo con vento freddo, temporali, piogge e nevicate sugli Appennini a quote inusuali per il periodo.

