Previsioni settimana 22-28 marzo: ultimi colpi d’inverno col gelo a Sud, poi arriva l’alta pressione



Gli effetti del maltempo che in questo weekend ha portato ad un significativo abbassamento delle temperature su tutta Italia continueranno a sentirsi anche nei primi giorni di quella che sta per cominciare. Almeno fino a mercoledì, quando si assisterà ad un deciso cambiamento nel regime atmosferico. Verso la fine del mese è poi previsto un ritorno dell’alta pressione. Ma non durerà molto…

