“Prima di andare in ospedale posso vedere il mare?”: l’ambulanza lo accompagna in spiaggia



Francesco, paziente affetto da Sla, aveva chiesto ai volontari dell’ambulanza di poter vedere il mare di Gallipoli prima di recarsi in ospedale per le consuete cure per la sua malattia ormai in stadio avanzato. Il 62enne ha potuto fare una sosta in spiaggia di 10 minuti, sempre però restando disteso sulla sua barella.

