Primo caso di variante nigeriana in Sicilia: qual è la situazione regione per regione



Un ragazzo di 16 anni originario della Guinea si trova isolato nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Messina. È il primo caso in Sicilia di variante nigeriana del Covid. Sono tre in particolari le varianti diffuse anche in Italia e che preoccupano la comunità scientifica: la variante inglese, la variante sudafricana e quella brasiliana.

